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Giriş Tarihi: 29.3.2022 08:25 Son Güncelleme: 29.3.2022 08:28

Gervinho'dan sevindiren haber! Sezonu kapatmıştı...

Gervinho’dan sevindiren haber! Sezonu kapatmıştı...
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Trabzonspor'un büyük umutlarla tranfer ettiği Gervinho, yaşadığı bir sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Oyuncunun sözleşmesini geçici olarak fesheden yönetim, oyuncu ile Temmuz ayında başlayacak yeni bir sözleşme imzaladı. Sakatlığını atlatan Gervinho saha çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho, Dubai'de rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Özel programlar uygulanan Fildişili yıldızın saha çalışmalarına geçiş sürecine başladığı ifade edildi.

Gervinho'nun uzun süreli sakatlığı üzerine sözleşmesi feshedilerek, 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştı.

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün tüm dinamiklerinin doğru adımlar atarak başarıyı yakaladığını söyledi.

Sürmen, "Buralara kolay gelinmedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcusu, taraftarı, basını, camianın bütün dinamikleri son dönemlerde hep doğru adımlar attı. Bu birliktelik büyük bir güç doğurdu, şampiyonluk yolundaki engeller zaten ancak bu güçle aşılabilirdi. Yani puzzle doğru kuruldu, özenle uygulandı, başarı böyle geldi" şeklinde konuştu. Coşkuları güçlü yaşayan bir toplum olduklarını dile getiren Sürmen, "Ama şampiyonluk gelince kontrolü elden bırakmamalıyız. Bir can kaybı bütün sevincimizi alır. Camiadan ve birçok yerde aldığımız en büyük kaygı, kutlamalar sırasında can kaybının yaşanması. Çünkü büyük bir coşkuya hazırlanıyor insanlar. Taraftarlarımızdan özellikle silah kullanmamalarını istiyoruz" dedi

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Gervinho'dan sevindiren haber! Sezonu kapatmıştı...
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