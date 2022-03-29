Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserisporlu futbolcu Campanharo, Fenerbahçe’ye gözdağı verdi! “Yeneceğimizi düşünüyorum”
Giriş Tarihi: 29.3.2022 17:08

Kayserisporlu futbolcu Campanharo, Fenerbahçe’ye gözdağı verdi! “Yeneceğimizi düşünüyorum”

AA
Kayserisporlu futbolcu Campanharo, Fenerbahçe’ye gözdağı verdi! “Yeneceğimizi düşünüyorum”

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Yukatel Kayserispor, çalışmalarına sürdürdü. Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gustavo Campanharo, Fenerbahçe’yi yeneceklerini düşündüğünü söyledi.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Gustavo Campanharo, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin sonlarına yaklaşıldığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte daha rahat olabilmek ve ligi iyi bir yerde bitirebilmek için puana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Campanharo, "Çok önemli bir maç, önemli bir rakip. Biz de bu hafta iyi çalıştık. Karşılaşmaya iyi konsantre olmak gerekiyor. Elimizden geleni yapıp puan almak istiyoruz. Kupada Fenerbahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız geldiği zaman çok daha iyi oynuyoruz." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika: Edirne’de vahşet! 4 kişilik aile katledildi
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Müge Anlı’da gündem olmuştu! Dursun Zehir cinayetinde şok gelişme!
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserisporlu futbolcu Campanharo, Fenerbahçe’ye gözdağı verdi! “Yeneceğimizi düşünüyorum”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA