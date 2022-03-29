Pjanic ve Josef takıma döndü

Beşiktaş'ta uzun süredir uyluk arka adalesinden sakatlığı bulunan Miralem Pjanic ile son haftalarda bel ağrıları nedeniyle bireysel çalışan ve geçtiğimiz hafta da takımdan ayrı kalan Josef de Souza dün arkadaşlarına katıldı. Trabzonspor maçı öncesindeiki oyuncunun da takımadönmesi teknik ekibi de mutluetti. Son olarak 10 Şubat'ta Göztepe karşısında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda forma giyen Pjanic'in, pazar gününe kadar yapacağı çalışmalarla adını 21 kişilik maç kadrosuna yazdırabileceği belirtildi. Brezilyalı yıldızın ise ağrılarının tamamen dinmesiyle birlikte kritik Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.