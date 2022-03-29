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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Pjanic ve Josef takıma döndü

Pjanic ve Josef takıma döndü
Beşiktaş'ta uzun süredir uyluk arka adalesinden sakatlığı bulunan Miralem Pjanic ile son haftalarda bel ağrıları nedeniyle bireysel çalışan ve geçtiğimiz hafta da takımdan ayrı kalan Josef de Souza dün arkadaşlarına katıldı. Trabzonspor maçı öncesinde iki oyuncunun da takıma dönmesi teknik ekibi de mutlu etti. Son olarak 10 Şubat'ta Göztepe karşısında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda forma giyen Pjanic'in, pazar gününe kadar yapacağı çalışmalarla adını 21 kişilik maç kadrosuna yazdırabileceği belirtildi. Brezilyalı yıldızın ise ağrılarının tamamen dinmesiyle birlikte kritik Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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Pjanic ve Josef takıma döndü
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