Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A Milli Takımımız, özel maçta İtalya'yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 29.3.2022 20:19 Son Güncelleme: 29.3.2022 20:22

Son dakika: A Milli Takımımız, özel maçta İtalya'yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika: A Milli Takımımız, özel maçta İtalya’yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Türkiye ve İtalya’nın 11’leri…

Son dakika haberi… Dünya Kupası play-off turunda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak elenen Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olan İtalya ile özel maçta karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes

İTALYA:

TÜRKİYE, İTALYA İLE TARİHİNDE 15. KEZ KARŞILAŞACAK

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

SON MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI AÇILIŞINDA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez geçtiğimiz yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin golleriyle 3-0 kazandı.

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Son dakika: A Milli Takımımız, özel maçta İtalya'yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu…
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