Son dakika: A Milli Takımımız, özel maçta İtalya’yı ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu…

TÜRKİYE, İTALYA İLE TARİHİNDE 15. KEZ KARŞILAŞACAK

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.