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Giriş Tarihi: 29.3.2022 09:42 Son Güncelleme: 29.3.2022 09:44

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta son görüşme! Cyle Larin...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta son görüşme! Cyle Larin...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Önder Karaveli'nin yerine Valerien Ismael getirildiği Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Valerien İsmael’in sistemine en çok uyan futbolculardan biri olan Larin’in sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro sorunu aşılamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Larin ile son bir görüşme yapacak. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Önder Karaveli'nin yerine Valerien Ismael getirildiği Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Cyle Larin

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı golcü, milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı oyuncunun astronomik ücret isteği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

ARADAKİ 750 BİN EURO'LUK FARK BİR TÜRLÜ ERİMEDİ

Yeni teknik direktör Valerien İsmael'in de çok kullandığı 3-4-3 sisteminde sol kanat forvet için biçilmiş kaftan olan Larin'in Beşiktaş'tan istediği yıllık 2.5 milyon Euro ücret çok bulunmuş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon 750 bin Euro önerilmişti.

Aralık 2021'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı.

Bu şartlarda Kanadalı'nın ayrılığı ağır bassa da başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncuyla son bir görüşme yapacağı ve son sözün burada söyleneceği belirtildi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta son görüşme! Cyle Larin...
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