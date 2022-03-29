Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stefan Kuntz, İtalya yenilgisini değerlendirdi: "Yediğimiz gollerin üçlü savunmayla ilgisi yok"
Giriş Tarihi: 30.3.2022 00:34 Son Güncelleme: 30.3.2022 00:58

Stefan Kuntz, İtalya yenilgisini değerlendirdi: "Yediğimiz gollerin üçlü savunmayla ilgisi yok"

Stefan Kuntz, İtalya yenilgisini değerlendirdi: Yediğimiz gollerin üçlü savunmayla ilgisi yok

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, İtalya mağlubiyetini değerlendirdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kuntz, yenilen gollerin üçlü savunmayla alakası olmadığını söyledi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi.

A Milli Takım 4'üncü dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 35'inci dakikada Cristante'nin golüyle beraberliği yakalayan İtalya, 38 ve 69'uncu dakikada Raspadori'nin golleriyle üstünlüğü ele geçirdi.

Ay-yıldızlı ekip 83'üncü dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 1'e indirse de bu gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Stefan Kuntz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Bizim için temel kriter, performans."

"İtalya'yı tebrik ederim, Konya'daki taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Oyuncularımız geliştirmeleri gerekenleri biliyor. Portekiz maçındaki ağır başlangıcın aksine bugün hızlı bir başlangıç yaptık."

"Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini anladık. Skor eşitleme konusunda başarılıydık. Bugün daha çok fırsat yarattık ve bazı oyuncuların bu üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük."

"Yenen goller beni üzdü. Biri frikik, biri bireysel hata, biri de doğru şekilde savunamamaktan kaynaklı. Bu goller, üçlü veya dörtlü savunma oynadığımızdan dolayı kaynaklanmadı. Bireysel kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük."

"Bizim kadromuzda Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik gibi isimleri gördünüz. Anadolu kulüplerindeki oyuncularımıza kapımız açık. Başakşehir, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben oyuncuların kalitesine bakarım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
SON DAKİKA | Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
Son dakika: A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Doğuma günler kala Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi! "Hamilelik bu kadar mı yakışır"
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Stefan Kuntz, İtalya yenilgisini değerlendirdi: "Yediğimiz gollerin üçlü savunmayla ilgisi yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA