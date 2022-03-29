Stefan Kuntz, İtalya yenilgisini değerlendirdi: "Yediğimiz gollerin üçlü savunmayla ilgisi yok"

A Milli Takım 4'üncü dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 35'inci dakikada Cristante'nin golüyle beraberliği yakalayan İtalya, 38 ve 69'uncu dakikada Raspadori'nin golleriyle üstünlüğü ele geçirdi.
Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:
"İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Bizim için temel kriter, performans."
"İtalya'yı tebrik ederim, Konya'daki taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Oyuncularımız geliştirmeleri gerekenleri biliyor. Portekiz maçındaki ağır başlangıcın aksine bugün hızlı bir başlangıç yaptık."
"Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini anladık. Skor eşitleme konusunda başarılıydık. Bugün daha çok fırsat yarattık ve bazı oyuncuların bu üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük."
"Yenen goller beni üzdü. Biri frikik, biri bireysel hata, biri de doğru şekilde savunamamaktan kaynaklı. Bu goller, üçlü veya dörtlü savunma oynadığımızdan dolayı kaynaklanmadı. Bireysel kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük."
"Bizim kadromuzda Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik gibi isimleri gördünüz. Anadolu kulüplerindeki oyuncularımıza kapımız açık. Başakşehir, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben oyuncuların kalitesine bakarım."