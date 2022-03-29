Stefan Kuntz, İtalya yenilgisini değerlendirdi: "Yediğimiz gollerin üçlü savunmayla ilgisi yok"

"Yenen goller beni üzdü. Biri frikik, biri bireysel hata, biri de doğru şekilde savunamamaktan kaynaklı. Bu goller, üçlü veya dörtlü savunma oynadığımızdan dolayı kaynaklanmadı. Bireysel kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük."

"Bizim kadromuzda Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik gibi isimleri gördünüz. Anadolu kulüplerindeki oyuncularımıza kapımız açık. Başakşehir, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben oyuncuların kalitesine bakarım."