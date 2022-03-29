‘Tarih’ yazalım!

Ay-Yıldızlılar, bugün kazanırsa tarihinde ilk kez İtalya’yı yenmiş olacak
Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilen Türkiye ile Makedonya'ya 1-0 mağlup olan İtalya bugün Konya Büyükşehir Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak. 21.45'te başlayacak ve Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği mücadele Ay-Yıldızlılar için rakibikarşısında tarihinin ilkgalibiyetini alması açısındanönem taşıyor. İtalya ile 14 kez karşılaşan millilerimiz 10 kez yenildi, 4 maç berabere bitti. Kalesinde 26 gol gören Türkiye, İtalya ağlarına ise 8 gol gönderdi. İki takımson olarak EURO 2020'ninaçılış maçında karşılaşmışmücadeleyi ev sahibi İtalya3-0 kazanmıştı. Bu arada Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı kadrodan çıkarıldı.
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İTALYA Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye yolculuğu öncesi zoom bağlantısıyla basın toplantısı yaptı. Makedonya'ya yenilip, Dünya Kupası'na veda etmelerini değerlendiren tecrübeli hoca, "Eskiyi geride bırakıp,yeniden başlamalıyız. Çünkü önemlimaçlar bizi bekliyor" dedi. Hayal kırıklığına rağmen kedisini destekleyenler olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren 57 yaşındaki İtalyan teknik adam Türkiye maçı içinse şunları söyledi: "İtalya'da oynayanlar da dahil olmaküzere bir çok Türk futbolcuyu tanıyorum. Güçlü bir takım Türkiye ve her zaman iyi oyunculara sahip olmuştur. Her iki takımın burada final oynamasınıisterdim ama olmadı. Yine de Türkiye'de olduğum için çok mutluyum."