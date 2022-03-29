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Giriş Tarihi: 29.3.2022

‘Tarih’ yazalım!

‘Tarih’ yazalım!

Ay-Yıldızlılar, bugün kazanırsa tarihinde ilk kez İtalya’yı yenmiş olacak

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilen Türkiye ile Makedonya'ya 1-0 mağlup olan İtalya bugün Konya Büyükşehir Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak. 21.45'te başlayacak ve Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği mücadele Ay-Yıldızlılar için rakibi karşısında tarihinin ilk galibiyetini alması açısından önem taşıyor. İtalya ile 14 kez karşılaşan millilerimiz 10 kez yenildi, 4 maç berabere bitti. Kalesinde 26 gol gören Türkiye, İtalya ağlarına ise 8 gol gönderdi. İki takım son olarak EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşmış mücadeleyi ev sahibi İtalya 3-0 kazanmıştı. Bu arada Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı kadrodan çıkarıldı.

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İTALYA Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye yolculuğu öncesi zoom bağlantısıyla basın toplantısı yaptı. Makedonya'ya yenilip, Dünya Kupası'na veda etmelerini değerlendiren tecrübeli hoca, "Eskiyi geride bırakıp, yeniden başlamalıyız. Çünkü önemli maçlar bizi bekliyor" dedi. Hayal kırıklığına rağmen kedisini destekleyenler olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren 57 yaşındaki İtalyan teknik adam Türkiye maçı içinse şunları söyledi: "İtalya'da oynayanlar da dahil olmak üzere bir çok Türk futbolcuyu tanıyorum. Güçlü bir takım Türkiye ve her zaman iyi oyunculara sahip olmuştur. Her iki takımın burada final oynamasını isterdim ama olmadı. Yine de Türkiye'de olduğum için çok mutluyum."

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