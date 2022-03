U17 Milli Takımı, müthiş geri dönüşle Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

STAT: Sportni Park Radenci

HAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Bartosz Heinig, Sander Saga, Juri Frischer

SLOVENYA: Tomazic, Hribar, Poredos, Stojinovic, Benkic, Islamagic (Dk. 46 Stricelj) , Zunec, Kasalo, Cuk (Dk. 81 Hojc), Potocnik, Ristic (Dk. 46 Dvorsak)

TÜRKİYE: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk. 80 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Berkay Yılmaz, Efe Kaan Sihlaroğlu, Muhammed Eren Arıkan (Dk. 46 Selim Can Sönmez), Arda Güler, Halil Özdemir (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Can Yılmaz Uzun (Dk. 90+3 Mertcan Ayhan), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Furkan Yöntem)

GOLLER: Dk. 4 Kasalo, Dk. 47 Dvorsak, Dk. 72 Stojinovic (Slovenya), Dk. 45 ve Dk. 86 Can Yılmaz Uzun, Dk. 57 Selim Can Sönmez, Dk. 88 Kenan Yıldız (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ristic, Stojinovic (Slovenya), Hasan Berat Kayalı, Efe Kaan Sihlaroğlu (Türkiye)