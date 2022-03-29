U17 Milli Takımı, müthiş geri dönüşle Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

Sportni Park Radenci'de oynanan maçta milli takımın gollerini 45 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız atarken, Slovenya'nın gollerini 4. dakikada Kasalo, 47. dakikada Dvorsak ve 72. dakikada Stojinovic kaydetti.