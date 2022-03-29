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Giriş Tarihi: 29.3.2022 21:26 Son Güncelleme: 29.3.2022 21:27

U17 Milli Takımı, müthiş geri dönüşle Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

DHA
U17 Milli Takımı, müthiş geri dönüşle Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 4-3 yendi.

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 4-3 yendi.

Sportni Park Radenci'de oynanan maçta milli takımın gollerini 45 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız atarken, Slovenya'nın gollerini 4. dakikada Kasalo, 47. dakikada Dvorsak ve 72. dakikada Stojinovic kaydetti.

Grubun diğer maçında Sırbistan, Galler'i 4-2 yendi. Bu sonuçların ardından U17 Milli Takımı, 16 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

STAT: Sportni Park Radenci
HAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Bartosz Heinig, Sander Saga, Juri Frischer
SLOVENYA: Tomazic, Hribar, Poredos, Stojinovic, Benkic, Islamagic (Dk. 46 Stricelj) , Zunec, Kasalo, Cuk (Dk. 81 Hojc), Potocnik, Ristic (Dk. 46 Dvorsak)
TÜRKİYE: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk. 80 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Berkay Yılmaz, Efe Kaan Sihlaroğlu, Muhammed Eren Arıkan (Dk. 46 Selim Can Sönmez), Arda Güler, Halil Özdemir (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Can Yılmaz Uzun (Dk. 90+3 Mertcan Ayhan), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Furkan Yöntem)
GOLLER: Dk. 4 Kasalo, Dk. 47 Dvorsak, Dk. 72 Stojinovic (Slovenya), Dk. 45 ve Dk. 86 Can Yılmaz Uzun, Dk. 57 Selim Can Sönmez, Dk. 88 Kenan Yıldız (Türkiye)
SARI KARTLAR: Ristic, Stojinovic (Slovenya), Hasan Berat Kayalı, Efe Kaan Sihlaroğlu (Türkiye)

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U17 Milli Takımı, müthiş geri dönüşle Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
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