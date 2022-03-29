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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Yeni yönetimi bekleyen ağır bir mali yük var 1 milyar TL’yi bulmak zorunda!

MEHMET ÖZCAN
Yeni yönetimi bekleyen ağır bir mali yük var 1 milyar TL’yi bulmak zorunda!

30 Nisan’da yeniden sandık başına gidecek olan sarı-kırmızılılarda mali tablo ise bir hayli sorunlu… Oyuncu alacakları, Kemerburgaz finansmanı, bonservis taksitleri, Bankalar Birliği ödemesi gibi kritik kalemler kapıda

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne uyacaklarını açıklayan Elmas, olağanüstü seçim kararı aldı. 30 Nisan'da seçilecek yeni başkanı, mali olarak ağır bir yük bekliyor. Burak Elmas'ın yerine başkan olacak isim, ekibiyle birlikte sorunlara ilaç olmak için 1 milyar TL para bulmak
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne uyacaklarını açıklayan Elmas, olağanüstü seçim kararı aldı. 30 Nisan'da seçilecek yeni başkanı, mali olarak ağır bir yük bekliyor. Burak Elmas'ın yerine başkan olacak isim, ekibiyle birlikte sorunlara ilaç olmak için 1 milyar TL para bulmak zorunda... İşte 7 maddede yönetimi bekleyenler...
MEVCUT durumda futbol takımının maaşları 1-2 ay geriden geliyor. Birikmiş futbolcu-teknik heyet alacakları sezon sonunda ödenecek.
SEZON başında transfere harcanan 25 milyon Euro'nun 2022 yazına ötelenen ikinci bonservis taksidi ödemeleri yazın yapılacak.
GEÇMIŞ yönetimlerden kalan borçlar üstlenilecek.
BANKALAR Birliği anlaşması kapsamında ilk faiz ödemesi (200-300 milyon TL) gerçekleşecek.
KEMERBURGAZ projesinin hayata geçirilmesi için finansman bulunacak.
DIBE vuran futbol takımını ayağa kaldırmak için nokta atışı transferler yapılacak ve yeni oyuncular alınacak...
YAYIN ihalesinde yaşanan belirsizlik ve takımın Avrupa kupalarına katılamayacak olması, toplam 1 milyar TL'yi bulacak ödemeler için yeni yönetimi gelir kazandırma konusunda fazlasıyla zorlayacak.

LİSTELER İÇİN SON GÜN 8 NİSAN
Sarı-kırmızılı kulüpte kulisler karışırken 30 Nisan'daki seçime kadar ortalık daha da hareketlenecek. Listelerin teslim edilmesi için son gün ise 8 Nisan olacak. Mevcut Başkan Burak Elmas ve ekibinin tüzük gereği aday olamayacağı seçim için şimdilik 4 adayın ismi konuşuluyor. İlk resmi açıklamayı yaparak koltuğa talip Metin Öztürk'ün yanı sıra eski başkan Dursun Özbek de havayı kokluyor. Son yapılan seçimde az bir farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun da kurmayları ile birlikte çalışmalarına başladığı ve durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz döneminde 2. başkanlık yapan Abdurrahim Albayrak'ın adı da başkan adayları arasında.

SEÇİM 30 NİSAN'DA
GALATASARAY Spor Kulübü'nde seçim tarihi 30 Nisan olarak belirlendi. Yönetimin dün yaptığı toplantıda alınan karar resmi siteden şöyle duyuruldu: "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuz'un aldığı karar neticesinde kulübümüzün 'OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL
KURUL TOPLANTISI' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

ÖZTÜRK: ALİ KOÇ'A İHTİYACIMIZ YOK!
Başkan adaylarından Metin Öztürk, idari olarak aklanmayan Elmas'ı eleştirirken "Biz Fenerbahçe gibi değiliz" dedi
Başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, sabah.com. tr'ye açıklamalarda bulundu. Üyelerin Elmas'ı en çok eleştirdiği konulardan olan Ali Koç ile yakınlığını da değerlendiren Öztürk, "Benim ekibim insan hazinelerinden oluşuyor. Her yıl 500 bin-2 milyar ciro yapan şirketlerin sahipleri. Yanlarında 1000-2000 kişi çalıştıran kişiler. Dolayısıyla bizim bir Ali Koç'a ihtiyacımız yok. Bir tane Ali Koç olacağına 1000 tane böyle insan lazım. Diğer türlü tek insana mahkum kalıyorsunuz." Vaatten çok projelerin önemli olduğunu vurgulayan Metin Öztürk şöyle devam etti: Galatasaray'da durum Fenerbahçe'deki gibi değil. Fenerbahçe'de dört senedir başarısız sonuçlar var ama kulübün başkanı bütün branşlara sponsor ise başarısızlık halinde onu nasıl göndereceksiniz? G.Saray'da başarısız olan ekibi 6 ayda yolladılar. Yarın biz başarısız olursak, bizi de gönderecekler."

'MUSTAFA BAŞKAN GİBİ MAHKEMEYE GİDELİM'
GENEL kurulda idari olarak ibra edilmeyen başkan Burak Elmas seçime gitme kararı alırken yönetimdeki bazı isimler farklı yolları tavsiye etti. Daha önce Elmas, "Bizim tüzüğümüz açık. Genel kurul, Galatasaray'ın da patronudur" açıklamasını yapmıştı. Bazı yöneticiler ise "İbra edilmemeyi hak edecek bir şey yapmadık. Mustafa Cengiz döneminde olduğu gibi mahkemeye gidelim ve yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa ona göre hareket edelim" sözleri ile başkana yeni bir yol haritası çizme teklifi yaptılar.

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