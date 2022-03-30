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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Atiba 40’ını Beşiktaş’ta çıkaracak!

Atiba 40’ını Beşiktaş’ta çıkaracak!

Kanada Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda yer almayı hedefleyen 39 yaşındaki futbolcu, sezon sonu biten sözleşmesini 1 yıl uzatma amacında

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson 36 yıl sonra ülkesi Kanada'yı Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri olurken, gelecek sezon futbola devam etmesi de büyük ölçüde kesinleşti. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi haziranda bitecek olan 39 yaşındaki orta saha, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak bu organizasyonda boy gösterebilmek için Beşiktaş'la 1 sezon daha devam etmek istiyor. Atiba Hutchinson'ın Milli Takım'dan İstanbul'a döndükten sonra siyah-beyazlılarla mukavele uzatma görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

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Atiba 40’ını Beşiktaş’ta çıkaracak!
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