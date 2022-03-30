Atiba 40’ını Beşiktaş’ta çıkaracak!

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson 36 yıl sonra ülkesi Kanada'yı Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri olurken, gelecek sezon futbola devam etmesi de büyük ölçüde kesinleşti. Siyah-beyazlılarla sözleşmesihaziranda bitecek olan 39 yaşındakiorta saha, 21 Kasım'da Katar'da başlayacakbu organizasyonda boy gösterebilmek içinBeşiktaş'la 1 sezon daha devam etmek istiyor. Atiba Hutchinson'ın Milli Takım'dan İstanbul'a döndükten sonra siyah-beyazlılarla mukavele uzatma görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.