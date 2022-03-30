Burak Elmas'tan ibra sorusuna yanıt: "Galatasaray'ın önünü açtık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, genel kurulun verdiği ibra kararını değerlendirdi.
"BURADAN EN KUVVETLİ ŞEKİLDE GALATASARAY'I ÇIKARMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili görüş bildiren Burak Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli. Üzerimize düşen ne görev varsa, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ALINAN KARARIN GEREĞİNİ YAPTIK, GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ AÇTIK"
Burak Elmas son olarak, mahkemeye başvuracakları yönündeki iddiaları yalanlarken, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık. Bundan sonra da umarım, Galatasaray için çok hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Bunu hep söylemiştim zaten. Galatasaray için çalışmaya, endişelenmeye, başarılı olduğu zaman sevinmeye her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.