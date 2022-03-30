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Giriş Tarihi: 30.3.2022 11:11 Son Güncelleme: 30.3.2022 11:40

Çaykur Rizespor, Trabzonspor galibiyetiyle dirildi! Bülent Korkmaz: “Oyuncular artık daha mutlu…”

DHA
Çaykur Rizespor, Trabzonspor galibiyetiyle dirildi! Bülent Korkmaz: “Oyuncular artık daha mutlu…”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, milli ara sonrasına umutlu başlıyor. Geçen hafta kazanılan zorlu Trabzonspor maçının ardından yeniden umut ışığı doğduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, çıkışı yakalamak istiyor.

Çaykur Rizespor Teknik direktör Bülent Korkmaz ligde geride kalan haftaları değerlendirdi. Az gol atan, çok gol yiyen, deplasmanda kazanamayan ve sezonun ilk 9 haftasında alınan 1 puanla beraber, toplanan puanların kendilerini bu duruma getirdiğini söyleyen Korkmaz, "Bizim için önemli olan bundan sonrası. Geçen hafta kazanılan Trabzonspor maçı vardı, önemli bir galibiyetti. Yeniden bir umut ışığı oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç daha da önemli" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR DAHA MUTLU"
Antalya kampının takım üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyen Korkmaz, "Takım iyi çalışıyor, iyi reaksiyon veriyor. Gayretli, istekli bir oyuncu grubu var. Önemli olan bunun sahaya yansıması. Bizim geçerli olan sahadaki oyun ve en önemlisi sonuçlar. Nihayetinde seri galibiyet almamız ve deplasmanda kazanmamız lazım. Üst üste bunları koyduğumuz zaman, bir çıkış yoluna doğru gitmemiz gerekir. İnşallah çıkış yolu bu maçla beraber olur. Trabzonspor galibiyetiyle beraber oyuncular daha mutlu, bizler de öyle. Antrenman temposu iyi geçiyor. Yorulmalarına rağmen antrenmandaki o gayreti, isteği görebiliyoruz. Onlarında bu gayretten, tempodan memnun olduklarını düşünüyorum. Her zaman için sonuç geçerli. İnşallah bu gayretleri, istekleri, arzular sonuca da yansır" dedi.

"MAÇ MAÇ BAKMAMIZ LAZIM"
Ligde kalan son maçlarla ilgili yorum yapmanın gerekmediğini ifade eden teknik direktör Korkmaz, "Maç maç bakmamız lazım. Alanyaspor'da sezon başı çalıştım. İyi oyuncuların kurulduğu, iyi bir takım. Hücum anlamında belli özellikleri var. Çok hareketli, çok değişken bir oyuncu grubu. Onun üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Ona bir karşılık vermemiz gerekecek. Ne kadar iyi yönleri varsa, eksi yönleri de var. Bizde onların üzerinde çalışıp, maç zamanı onları değerlendirmek istiyoruz. Maçta galip gelirsek daha farklı maçlar bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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Çaykur Rizespor, Trabzonspor galibiyetiyle dirildi! Bülent Korkmaz: “Oyuncular artık daha mutlu…”
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