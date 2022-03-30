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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Dersler çıkarıp devam edeceğiz

Dersler çıkarıp devam edeceğiz

Kuntz: “Bu süreçte herkes kendi performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Bizim için temel kriter, oyuncu performansı.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gelecek adına önemli kazanımlar yaptıklarını söyledi. Alman çalıştırıcı maç sonu "Kendimizi geliştirip yola devam edeceğiz" derken şu ifadeleri kullandı: "İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Bizim için temel kriter, oyuncu performansı.

KONYA'DAKİ DESTEK ÇOK İYİYDİ
Konya'ya ve tribünlere teşekkür ederim. Taraftarın yarattığı ortam ve destek çok iyiydi. Bu tür maçlar üst seviyedir. Bu tarz karşılaşmalar en iyi öğrenme yeridir. Bu tip maçlara devam etmemiz gerekiyor. Pas kalitesi ve topa ilk dokunuş geliştirmemiz gereken detaylarımız."

CENGİZ'İN YİNE BOŞU YOK!
A Milli Takım'ın attığı son 22 golün 8'inde Cengiz Ünder'in payı var. Dün de Konya'da İtalya ağlarını sarsan Marsilya forması giyen yıldızımız son 22 skorumuza 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İTALYANLAR'IN SERISINI BOZDUK!
Roberto Mancini'nin öğrencileri, düne kadar deplasmanda oynadıkları son 9 maçta kalesini gole kapatmıştı. Ancak Konya'daki maçta sahneye çıkan Cengiz ve Serdar bu seriye nokta koydu.

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Dersler çıkarıp devam edeceğiz
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