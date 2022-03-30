Dursun Özbek isteksiz Ünal Aysal kararsız

Burak Elmas'ın seçim kararı sonrasında adaylığınıaçıklayan ilk isimMetin Öztürk oldu. Haziran ayında Elmas'a 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğluda göreve hazır. Eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal'a camiadan baskı var. Mustafa Cengiz'e iki kez yenilenDursun Özbek'in kaybetmeihtimalinin olduğu birseçime daha girmek istemediğibiliniyor. Çatı aday formülünde başkanlığa sıcak bakan Özbek şu an için olumsuz. Ünal Aysal da net kararınıvermedi. Güçlü bir liste ile Aysal'ı ikna etmeye çalışan üyeler, eski başkandan hafta sonuna kadar cevap alacak. Abdurrahim Albayrak cephesinde somut bir adım yok. 30 Nisan'da seçime gidecek G.Saray'da başkan adayları, listelerini kulüp üyelerinden alınacak 100 ıslak imzayla en geç 8Nisan'da Divan Başkanlığı'nateslim etmek zorunda.
ELMAS'IN ELİ KOLU BAĞLANDI
G.SARAY'IN Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi de onaylanmadı. Kulüp tüzüğünün 146. maddesi uyarınca Burak Elmas yönetimi, yeni bütçeninkabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 12/1oranında harcama yapma yetkisine sahip. Bu sebeple kadın basketboldaki Arike Ogunbowale'nin transferinden vazgeçildi. Seçime kadar kasaya dokunamayacak.