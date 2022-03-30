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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Dursun Özbek isteksiz Ünal Aysal kararsız

Dursun Özbek isteksiz Ünal Aysal kararsız
Burak Elmas'ın seçim kararı sonrasında adaylığını açıklayan ilk isim Metin Öztürk oldu. Haziran ayında Elmas'a 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu da göreve hazır. Eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal'a camiadan baskı var. Mustafa Cengiz'e iki kez yenilen Dursun Özbek'in kaybetme ihtimalinin olduğu bir seçime daha girmek istemediği biliniyor. Çatı aday formülünde başkanlığa sıcak bakan Özbek şu an için olumsuz. Ünal Aysal da net kararını vermedi. Güçlü bir liste ile Aysal'ı ikna etmeye çalışan üyeler, eski başkandan hafta sonuna kadar cevap alacak. Abdurrahim Albayrak cephesinde somut bir adım yok. 30 Nisan'da seçime gidecek G.Saray'da başkan adayları, listelerini kulüp üyelerinden alınacak 100 ıslak imzayla en geç 8 Nisan'da Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.

ELMAS'IN ELİ KOLU BAĞLANDI
G.SARAY'IN Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi de onaylanmadı. Kulüp tüzüğünün 146. maddesi uyarınca Burak Elmas yönetimi, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 12/1 oranında harcama yapma yetkisine sahip. Bu sebeple kadın basketboldaki Arike Ogunbowale'nin transferinden vazgeçildi. Seçime kadar kasaya dokunamayacak.

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Dursun Özbek isteksiz Ünal Aysal kararsız
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