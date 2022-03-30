Edin Visca, Galatasaray’a attığı golü unutamıyor! Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler...

Taraftarın, "Biz seni çok seviyoruz. Peki sen Trabzonspor taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine Visca, şu düşüncelerini dile getirdi:

"Müthiş bir taraftar var. İlk maçta geldim, burada başka bir şey gerçekten. Her maçta ful stat oldu. Taraftarla beraber, Trabzonspor camiası ile beraber yeniden doğdum gibi hissediyorum, burada hiç yorulmuyorum maçta. O yüzden bize ne kadar destek veriyorsunuz, ne kadar bizim için önemlisiniz belki de en iyi örnek benim."