Edin Visca, Galatasaray’a attığı golü unutamıyor! Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler...

Taraftarların, "Abdullah hoca hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu Visca, şöyle yanıtladı.

"Abdullah hoca benim futbol öğretmenim. 11 sene önce beni Bosna'dan aldı. Futbolda her şeyi Abdullah hocadan öğrendim. Küçük detaylar ne kadar önemli, saha içinde, saha dışında nasıl davranacaksın, nasıl konuşacaksın. Maç içinde her detaylar, sadece paslar, bazı şeyler... Onun bugün de farkındayım, o yüzden 11 yıldır istikrarlı futbol oynuyorum. Futbol içinde her şeyi Abdullah hocadan öğrendim." Visca, şampiyonluk maçında taraftarın ne yapmasını ister şeklindeki soruya da "Şampiyon olduğumuz maçta ya gol atacağım ya atmayacağım... Ben de tribüne koşmak, orada zıplamak istiyorum." cevabını verdi.