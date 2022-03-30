Mesut ve Ozan’a A takım ayarı

İki futbolcu; sarı-lacivertli takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah saatlerinde idman yapacak
F.Bahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı kalan Mesut Özil ile Ozan Tufan'a sarı-lacivertli kulüp yeni idman programını yollarken bir detay dikkat çekti. Yönetimin takımlaaynı andaSamandıra'da olmamaları içiniki futbolcuya farklı saatler verdiğiöğrenildi. Kadro dışı kalan ikili, takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah idman yapacak. İki futbolcudün bu yeni idman saatinegöre ilk çalışmalarınıgerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'la Konyaspor maçı devre arasında tartıştığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen Mesut ve Ozan sessizliğini korurken, futbolcuların da kulübe avukatlarını yolladığı ve süreci takip ettikleri bildirildi.