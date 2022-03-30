Opsiyonu yok bedeli 1.5 milyon €

G.Saray’ın yeni başkanı, Katalan hoca ile çalışmak istemezse 1.5 milyon Euro’luk yıllık ücret ile 200 bin Euro’luk şampiyonluk primini ödeyecek
Galatasaray'da yeni başkanınkim olacağıkadar, teknik direktörDomenec Torrent'le yola devam edilipedilmeyeceği de merak konusu….Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta1.5 yıllık imza attırdığı DomenecTorrent'in sözleşmesi merak konusuydu. 59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinindevem edeceği ortaya çıktı.
PRANDELLI VE TUDOR ALMIŞTI
30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonundageçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk priminiTorrent'e ödemek zorunda. Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı. Bu aradabaşkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i arayarakhem destek hem moral verdi.
G.SARAY VEBEŞİKTAŞ'A'DEV' FIRSAT
UEFA, artan rekabetten dolayı Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamayı başaramamış kulüplerin, önceki yıllarda gösterdiği başarısı baz alınarak, iki takımlık 'misafir alanı' açma fikrini tartışmaya açtı. MARCA gazetesinde çıkan haber sonrası gözler, Türk kulüplerine de çevrildi. Beşiktaş, 2016-2017 Şampiyonlar Ligi sezonunda Porto, Leipzig ve Monaco'nun olduğu G Grubu'nu 14 puanla lider bitirmişti. Galatasaray ise 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında ve 2021-2022 Avrupa Ligi'nde öne çıktığı için davet alabilir.