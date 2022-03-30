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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Serdar Saatçı ile parada anlaşmaya varılamadı

Serdar Saatçı ile parada anlaşmaya varılamadı
Beşıktaş'ta altyapıdan A Takım'a yükselen ve bu sezon zaman zaman forma şansı da bulan Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların, büyük potansiyel gördüğü ve 5 yıllık kontrat yapmak istediği 19 yaşındaki futbolcu için devre arası Fransız kulübü Rennes'den gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti. Tarafların parasal konularda anlaşmaya varamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, bu meseleyi yaz aylarına kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor. Serdar'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek. Beşiktaş A Takımı'yla ilk maçına geçen sezon kupadaki Tarsus İY. maçında çıkan Serdar, bu sezon ise 7 karşılaşmada görev aldı.

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Serdar Saatçı ile parada anlaşmaya varılamadı
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