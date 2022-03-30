Serdar Saatçı ile parada anlaşmaya varılamadı

Beşıktaş'ta altyapıdan A Takım'a yükselen ve bu sezon zaman zaman forma şansı da bulan Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların, büyük potansiyel gördüğü ve 5 yıllık kontrat yapmak istediği 19 yaşındakifutbolcu için devrearası Fransız kulübüRennes'den gelen 2milyon Euro'luk teklifreddedilmişti. Tarafların parasal konularda anlaşmaya varamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, bu meseleyi yaz aylarına kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor. Serdar'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek. Beşiktaş A Takımı'yla ilk maçına geçen sezon kupadaki Tarsus İY. maçında çıkan Serdar, bu sezon ise 7 karşılaşmada görev aldı.