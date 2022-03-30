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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:40 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:44

'Spor Yasası' teklifi komisyonda

DHA
’Spor Yasası’ teklifi komisyonda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sunum yaptı. Teklifin hazırlanma gerekçelerini anlatan Özalan, spor kulüplerinin sorunlarına dikkat çekti.

ALPAY ÖZALAN: ŞEFFAF BİR YAPI OLUŞTURMAK İSTEMEKTEYİZ
Tüm spor kulüplerinin toplam borcunun 30 milyar lirayı geçtiğini aktaran Özalan, "Kulüplerimizin finansal durumu, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılmamaktadır. Spor altyapısında yaptığımız çalışmalarla tesisler noktasında örnek gösterilecek seviyeye geldik. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile sporda şiddeti önledik. Bu teklifle de spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz. Ayrıca sporun özellikle de futbolun endüstrileşmesi söz konusudur. Bu alanın ülkemize gelir getirmesini istemekteyiz. Başarılı sporcularımızın yetişmesini ve ülkemizi temsil etmesini amaçlamaktayız" dedi.

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'Spor Yasası' teklifi komisyonda
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