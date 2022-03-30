Trabzonspor, İstanbul ekiplerine kaybetmiyor

Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor, pazar günü evinde ağırlayacağı Beşiktaş'ı da yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Bordo-Mavili takım bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fırtına, attığı 14 gole karşılık ağlarında 6 top gördü ve 21 puan topladı. Bu maçların 8'sinde fileleri havalandırmayı başaran Trabzonspor'da 7 oyuncu gol attı. İstanbul'un 6 takımına karşı en çok golü 4 kez ile Bakasetas kaydetti. Yunan futbolcuyu 2'şer golle Cornelius, Nwakaeme, Visca ve Abdülkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı da 1 gol attı.

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Bu arada sakatlığı nedeniyle Milli Takım kampından ayrılan Abdülkadir Ömür'ün kısa bir süre dinlenme sürecinin ardından Beşiktaş maçına hazır hale geleceği belirtildi. Ayağındaki şişlik nedeniyle MR'ı çekilen Ahmetcan Kaplan'ın ise ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma testip edildi. Genç oyuncu, iki hafta takımdaki yerini alamayacak.