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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:40

Türk futbolunun değerleri unutulmadı! Maç öncesi saygı duruşu kararı…

AA
Türk futbolunun değerleri unutulmadı! Maç öncesi saygı duruşu kararı…

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futboluna emek vermiş eski başkan ve oyuncular için 1-4 Nisan’da oynanacak maçlar öncesi saygı duruşu kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden TFF'nin eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile eski milli oyuncular Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy'un anısına 1-4 Nisan'da oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli Takımı'mızın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.

Açıklamada, kulüplerin maçlarda siyah kol bandı takabileceği aktarıldı.

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Türk futbolunun değerleri unutulmadı! Maç öncesi saygı duruşu kararı…
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