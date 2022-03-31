Amir TFF’dir!

Ağaoğlu: TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasanın kendisine vermiş olduğu görev ve sorumlulukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF’dir. Dolayısıyla MHK ve Tahkim Kurulu’nun verdiği skararların sorumlusu TFF’dir
Süper Lig kulüp başkanları, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda bir araya geldi. Zirvenin gündem maddeleri; MHK veTahkim Kurulu'nun aldığı hakem kararları,naklen yayın ihalesi ve yeni çıkacakspor yasasıydı… Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu şu açıklamaları yaptı: "MHK'nin aldığı karar Tahkim'den döndü. Futbol Federasyonu'nda bir istifa oldu. Yanılmıyorsam 3 kulüp TFF'yi istifaya davet etti. Ancak, TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasaların kendilerine verdiği görev ve sorumlukları var. Alınacak kararlardatek yetkili TFF'dir. DolayısıylaMHK ve Tahkim'in verdiği kararlarında sorumlusu TFF'dir. Zaten haziran ayında genel kurul olacak. Eğerbir sıkıntı varsa kararının verileceği,çözümünün aranacağı yer genel kuruldur. Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz. Futbolu TFF yönetiyor. Yeni çıkacak spor yasası çok ciddi maddeleri içeriyor. 20 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bizim elimize ulaşan taslakta önemli noktalar var."
RAKAMLARIKULÜPLERBEĞENMİYOR
BAŞKAN Ağaoğlu, naklen yayın ihalesiyle ilgili sürecin devam ettiğini vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: "28 Mart Pazartesi günü TFF'de bütün kulüp başkanlarının katılacağı bir toplantı planlanmıştı ama bazı başkanlarımızın şehir ve yurt dışında olmasından dolayı 4 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. Bu toplantı saat 14.00'e yapılacak. Teklif edilen rakamların, hiçbir şekilde Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği malum. Tüm kulüp başkanları bütün yetkiyi bana vererek TFF ile görüşmemi istedi."
'TRABZON VE KONYAHAKKIYLA ORADA!' MEDİPOL Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise toplantıdan sonra, "Yayın ihalesi ve MHK'nin aldığı kararla ilgili gündem maddesini değerlendirdik. Benim görüşüm belli. Ben bu MHK'nin kararının doğru olmadığını savundum. Tahkim Kurulu bozdu... Dolayısıyla Tahkim tarihi bir karar aldı, bu benim şahsi görüşüm" ifadesini kullandı. Ligin tescili ile ilgili soruya da yanıt veren Gümüşdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ligin tescilinde sorun olmaması lazım. Ligin üstündeoyunuyla öne çıkanTrabzonspor var, hakkıylaorada. Konyasporda bulunduğu yeri hakediyor. Tescille ilgiliproblem olmayacaktır."