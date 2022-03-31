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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Amir TFF’dir!

BAHADIR BEYARSLAN
Amir TFF’dir!

Ağaoğlu: TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasanın kendisine vermiş olduğu görev ve sorumlulukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF’dir. Dolayısıyla MHK ve Tahkim Kurulu’nun verdiği skararların sorumlusu TFF’dir

Süper Lig kulüp başkanları, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda bir araya geldi. Zirvenin gündem maddeleri; MHK ve Tahkim Kurulu'nun aldığı hakem kararları, naklen yayın ihalesi ve yeni çıkacak spor yasasıydı… Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu şu açıklamaları yaptı: "MHK'nin aldığı karar Tahkim'den döndü. Futbol Federasyonu'nda bir istifa oldu. Yanılmıyorsam 3 kulüp TFF'yi istifaya davet etti. Ancak, TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasaların kendilerine verdiği görev ve sorumlukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF'dir. Dolayısıyla MHK ve Tahkim'in verdiği kararların da sorumlusu TFF'dir. Zaten haziran ayında genel kurul olacak. Eğer bir sıkıntı varsa kararının verileceği, çözümünün aranacağı yer genel kuruldur. Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz. Futbolu TFF yönetiyor. Yeni çıkacak spor yasası çok ciddi maddeleri içeriyor. 20 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bizim elimize ulaşan taslakta önemli noktalar var."

RAKAMLARI KULÜPLER BEĞENMİYOR
BAŞKAN Ağaoğlu, naklen yayın ihalesiyle ilgili sürecin devam ettiğini vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: "28 Mart Pazartesi günü TFF'de bütün kulüp başkanlarının katılacağı bir toplantı planlanmıştı ama bazı başkanlarımızın şehir ve yurt dışında olmasından dolayı 4 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. Bu toplantı saat 14.00'e yapılacak. Teklif edilen rakamların, hiçbir şekilde Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği malum. Tüm kulüp başkanları bütün yetkiyi bana vererek TFF ile görüşmemi istedi."

'TRABZON VE KONYA HAKKIYLA ORADA!'
MEDİPOL Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise toplantıdan sonra, "Yayın ihalesi ve MHK'nin aldığı kararla ilgili gündem maddesini değerlendirdik. Benim görüşüm belli. Ben bu MHK'nin kararının doğru olmadığını savundum. Tahkim Kurulu bozdu... Dolayısıyla Tahkim tarihi bir karar aldı, bu benim şahsi görüşüm" ifadesini kullandı. Ligin tescili ile ilgili soruya da yanıt veren Gümüşdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ligin tescilinde sorun olmaması lazım. Ligin üstünde oyunuyla öne çıkan Trabzonspor var, hakkıyla orada. Konyaspor da bulunduğu yeri hak ediyor. Tescille ilgili problem olmayacaktır."

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