Amir TFF’dir!

Giriş Tarihi: 31.3.2022

Ağaoğlu: TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasanın kendisine vermiş olduğu görev ve sorumlulukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF’dir. Dolayısıyla MHK ve Tahkim Kurulu’nun verdiği skararların sorumlusu TFF’dir