Bizim tribünler ayrı telden çalıyor

Başkan Ali Koç, taraftarlara sitem etti: Ezeli rakiplerimize gtitiğimizde orada top bizdeyken stat üstümüze çöküyor. Bizde ise tam bir uyumsuzluk var. Her tribün başka telden çalıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Burada, sarı-lacivertli taraftarlardan şikâyetçi olan Koç, kendi tribünlerinin iç saha maçlarında rakibi baskı altına almadığını belirtip "Bizimtaraftar profili biraz değişti.Bazı şeyleri takdir edebilirimama tasvip edemiyorum.Biz başka statlara, bilhassaezeli rakiplerimize gittiğimizdeorada top bizdeyken resmenstat üstümüze çöküyor. Futbolcuların birbiriyle konuşamayacağı kadar gürültü oluyor. Hakemin aleyhte kararlarında hakemi baskı altına alıyorlar. Top onlardayken de tek ses takımlarını destekliyorlar. Bizde ise tam bir uyumsuzlukve kargaşa var. Her tribünbaşka telden çalıyor" ifadelerini kullandı.
HAKEMLERE SES ÇIKARMIYORLAR!
Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Top rakipteykenstat rakibin üstüne çökmüyor, hakemkararlarına tek tük tepki veriliyor. İçinde bulunduğumuzdurum ne olursa olsun taraftarımıztakımını desteklemeli. Fabrika ayarlarımıza,eski DNA'mıza dönmemiz lazım."