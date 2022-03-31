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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Bizim tribünler ayrı telden çalıyor

Bizim tribünler ayrı telden çalıyor

Başkan Ali Koç, taraftarlara sitem etti: Ezeli rakiplerimize gtitiğimizde orada top bizdeyken stat üstümüze çöküyor. Bizde ise tam bir uyumsuzluk var. Her tribün başka telden çalıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Burada, sarı-lacivertli taraftarlardan şikâyetçi olan Koç, kendi tribünlerinin iç saha maçlarında rakibi baskı altına almadığını belirtip "Bizim taraftar profili biraz değişti. Bazı şeyleri takdir edebilirim ama tasvip edemiyorum. Biz başka statlara, bilhassa ezeli rakiplerimize gittiğimizde orada top bizdeyken resmen stat üstümüze çöküyor. Futbolcuların birbiriyle konuşamayacağı kadar gürültü oluyor. Hakemin aleyhte kararlarında hakemi baskı altına alıyorlar. Top onlardayken de tek ses takımlarını destekliyorlar. Bizde ise tam bir uyumsuzluk ve kargaşa var. Her tribün başka telden çalıyor" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE SES ÇIKARMIYORLAR!
Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Top rakipteyken stat rakibin üstüne çökmüyor, hakem kararlarına tek tük tepki veriliyor. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun taraftarımız takımını desteklemeli. Fabrika ayarlarımıza, eski DNA'mıza dönmemiz lazım."

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Bizim tribünler ayrı telden çalıyor
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