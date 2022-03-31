Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hamsik için kritik süreç
Giriş Tarihi: 31.3.2022

Hamsik için kritik süreç

Hamsik için kritik süreç
UZUN süreli sakatlık sonrası çalışmalarını tek başına sürdüren Marek Hamsik'in Beşiktaş'a karşı oynayıp oynamayacağı önümüzdeki 4 günlük süreçte belli olacak. Slovak futbolcunun takımla idmanlara çıkıp, kendisini deneyeceği herhangi bir sorun yaşanmazsa maç kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Teknik heyetin beklentisi, Hamsik'in karşılaşmaya yetişmesi yönünde.

EVİNDE 388 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
ŞAMPIYONLUĞA emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bundan önceki son yenilgisini geçen sezon 8 Mart 2021 tarihinde 3-1'lik skorla Alanyaspor'dan alan bordo-mavililer, daha sonra çıktığı 21 karşılaşmada 15 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Fırtına bu sezon ise 11 galibiyet ve 4 beraberlikle (37 puan) evinde yenilgi yaşamayan ve en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı
Yerli otomobil Togg göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo! DSÖ Direktörü tarih verdi...
Son dakika: İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'a tırpan! Başkanlık Divanı'nda değişiklik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL
Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm
El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan büyük tehdit! ‘Bedelini onlar ödeyecek!’
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamsik için kritik süreç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA