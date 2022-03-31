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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Seçimi bırak puana bak!

MEHMET ÖZCAN
Seçimi bırak puana bak!

Takımın yaşanan süreçten etkilenmesini istemeyen ve Florya’da mesai veren teknik direktör Torrent, “Biz işimize bakalım” diyerek ekibiyle rakip analizlerini yapıyor

Galatasaray'a 1.5 yıllık imza atan ancak geleceği yeni seçilecek başkana bağlı olan Domenec Torrent, oynanacak maçlara konsantre olmuş durumda. Takımın seçim sürecinden etkilenmemesi adına Florya'da mesai veren Katalan hoca, Karagümrük maçını düşünüyor. "Biz işimize bakalım'' diyen 59 yaşındaki teknik adam, ekibiyle birlikte son 8 haftadaki rakiplerini analiz ediyor. Fatih Terim'in görevine son verilmesinden sonra takımın başına geçen Torrent, 10 haftada sadece 3 galibiyet alabildi ve milli araya 15. sırada girebildi. Zorlu seriye cumartesi günü Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak sarı-kırmızılılar ardından Kadıköy'de Fenerbahçe ile İzmir'de de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altay'a karşı galibiyet kovalayacak.

3'ÜNCÜ ADAY ARANIYOR
30 NİSAN'DAKİ seçimde yarışacak başkan adayları en geç 8 Nisan'a kadar listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim olurken, Burak Elmas'a 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu da tekrar göreve talip. 3. isim henüz netleşmedi. Yakın çevresinden adaylık için baskı gören Ünal Aysal, kulübün mali durumuyla ilgili durumu değerlendiriyor. Eşref Hamamcoğlu'nun ekibinden ayrılan Cemal Özgörkey ismi Aysal'a alternatif olarak düşünülüyor. Güçlü bir yönetim listesi hazırlanması halinde Dursun Özbek'in adaylığı da kulislerde konuşuluyor.

FEGHOULİ DERBİDE YOK!
SAKATLIĞI nedeniyle Barcelona rövanşında görev verilmeyen Sofiane Feghouli'de korkulan oldu. Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun MR raporlarını Cezayir Milli Takımı'na yolladı ve oynatılmaması yönünde tavsiye verdi. Ancak Feghouli, oynatıldığı milli maçta sakatlandı. Cezayirli yıldız, Karagümrük maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak yok.

ARDA SAHA DIŞINA HAZIR!
SAKATLIKLAR nedeniyle bu sezon yeterince şans bulamayan ve gelecek sezon için sözleşme uzatılması beklenmeyen Arda Turan dün takım elbiseleriyle G.Saray ile Trabzon U19 takımları arasında Florya'da oynanan maçı saha kenarından izledi. "Arda saha dışı göreve hazır" yorumları da beraberinde geldi. G.Saray Teknik Direktörü Torrent ise karşılaşmayı tribünden izledi.

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