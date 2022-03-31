Son dakika: TFF duyurdu! Menajerlere ödenen ücretlerler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, menajerlere en çok Fenerbahçe'nin ödeme yaptığı ifade edilirken, sarı-lacivertlileri sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş takip etti.



TFF tarafından açıklanan ödemeler şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Hatayspor: 500 bin TL



Beşiktaş: 2.063.169,48 Euro + 1.310.056 TL



Çaykur Rizespor: 50.000 Dolar + 672.448 TL



Fenerbahçe: 6.526.975,65 Euro + 7.891,516,59 TL



Galatasaray: 4.157.656,11 Euro + 1.754.363 TL



Gaziantep FK: 486.750 Euro + 3.141.524 TL



Fatih Karagümrük: 85.000 Euro + 200.000 TL



Spor Toto 1. Lig



Altınordu: 483.700 TL



Samsunspor: 85.000 Euro + 709.030 TL