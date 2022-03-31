Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
MHK TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN HAKEMLERE MAÇ VERİLMEDİ
MHK, Tahkim Kurulu'nun görevlerine döndürdüğü hakemleri bu haftaki maçlara atamadı. Bu hakemler şunlar: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya, Özgür Yankaya.
Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler
Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz