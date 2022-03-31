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Giriş Tarihi: 31.3.2022 12:38 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:02

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

MHK TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN HAKEMLERE MAÇ VERİLMEDİ

MHK, Tahkim Kurulu'nun görevlerine döndürdüğü hakemleri bu haftaki maçlara atamadı. Bu hakemler şunlar: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya, Özgür Yankaya.

Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan

Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler

Altay-Antalyaspor: Yasin Kol

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler

Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
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