Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon’a geldi

"BİZ YÜZYILLARDIR ZORDA OLAN TOPLUMLARA KAPILARINI AÇMIŞ BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ"

Gelen sporcuların ağır travmalar yaşadığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Gelen sporcuların tamamına yakını savaşın en ağır geçtiği Mariupol'dan geliyorlar. Artık ne evleri var ne antrenman sahaları var ne de kulüpleri. Özellikle Kulüpler Birliği o bölgede sporcuları yönlendirdi bize. 10 ila 16 yaş grubu arasında sporcular geliyor. Hangi kulübe hangi sporcuların geleceği de belli. Çocuk bunlar ve böyle bir travmanın içerisinden geliyorlar. Ne olursa olsun herkesin vatanı, herkesin kendi toprağı, kendi evi herkesin gitmek isteyeceği yerdir. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizim misafirimizler ama kalmak isterlerse de kapımız onlara sonuna kadar açık. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara, zorda olan toplumlara kapılarını sonuna kadar açmış, bu topraklarda onları ağırlamış, onları misafir etmiş ecdadın torunlarıyız" dedi.

NESTERENKO: HİÇBİR ÜLKE İÇİN YABANCI BİR ÇOCUK YOKTUR

Ukrayna'dan gelen kafile lideri Tatyana Nesterenko, "Bu zor zamanlarda çocuklarımıza ve bizim ülkemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hiçbir ülke için yabancı bir çocuk yoktur. Çocuklara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türklere, bütün ülkeye bütün millete çok teşekkür ederiz. Bizde inşallah sizlere bir şekilde destek çıkacağız. Umut ediyoruz bizim ülkemizde savaş bittikten sonra bizde sizleri misafir olarak davet edeceğiz" şeklinde konuştu.