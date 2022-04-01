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Giriş Tarihi: 1.4.2022 20:39 Son Güncelleme: 1.4.2022 20:40

Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

AA
Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Vodafone Park'ta yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarın önünde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5 gruba ayrılarak geniş alanda pas, top kapma ve baskı idmanı yapan siyah-beyazlı ekip, son bölümde ise ceza sahası çevresinde orta-şut antrenmanı yaptı.

Taraftarların tezahüratlarıyla siyah-beyazlı oyunculara moral verdiği antrenmana milli takımlarından yeni dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi katılmadı. Atiba ve Larin idmanı saha kenarında izledi.

Çalışmayı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticiler de takip ederken Başkan Çebi, idmanın sonunda teknik direktör Valerien Ismael ile kısa süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Trabzonspor maçına taraftarı önünde hazırlandı
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