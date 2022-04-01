Beşiktaş’ta taraftarın enerjisi, Ismael’in sinerjisi!

Beşiktaş'ta göreve geliş sürecinde Valerien İsmael tercihi çok fazla eleştirilmiş, genel olarak camia tarafından kabul görmemişti. Ancak Fransız teknik adam bu duyguları tersine çevirmekte kararlı… İmza töreninde yaptığı iddialı ve cesur açıklamalarıyla olumlu geri dönüşler alan 46 yaşındaki çalıştırıcı, bugün ilk kez siyah-beyazlı futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla sürdürecek.

1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Taraftara açık idman için sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah- beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı. İdmanı 10 binin üzerinde seyirci izleyecek. Beşiktaş sahada çalışırken taraftarlar, başta Valerien İsmael olmak üzere teknik heyet ve futbolcuları bağrına basacak. Son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen takım, Trabzonspor karşılaşması öncesi moral ve motivasyon kazanacak.

SERGEN YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ

Tribünlerin enerjisi ve İsmael'in sinerjisinin siyah-beyazlı ekibe olumlu yansıması beklenirken, gözler zorlu Trabzon deplasmanından çıkacak sonuca çevrildi. Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.

1 SAATTE TAKIMIN PESTİLİNİ ÇIKARTIYOR

Beşiktaş'ta Valerien İsmael ile birlikte değişen ilk şeylerden birisi de idman süreleri oldu. Siyahbeyazlıların daha önce 1.5 saat süren idmanları 1 saate indi. Takımın fizik ve kondisyonunun çok düşük olduğunu tespit eden Fransız hoca, antrenmanı zaman olarak azaltsa da çalışmaların çok zorlu geçtiği belirtildi. Sürekli yüksek tempoda idman yapan futbolcuların, eskisine nazaran çok daha fazla yorulduğu ve bunu da dille getirdikleri öğrenildi.