Bir rekordan fazlası

Barcelona ile Real Madrid arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını 91 bin 553 taraftar izledi, kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırıldı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Avrupa'nın iki devi karşı karşıya gelirken seyirci rekoru kırıldı. Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Madrid müsabakasında tribünlerde tam 91 bin 553 taraftar yerini aldı. İlk maçta Madrid temsilcisini3-1 yenen Barça, sahasında da 5-2'likgalibiyet ile zafere ulaşarak yarı finaleyükselen taraf oldu. Tribünlerdeki 91 bin taraftar maç öncesinde yaptıkları koreografi ile büyüleyici bir atmosfer oluşturdu. Karşılaşmanın ardından ise Barcelona oyuncuları tur sevincini taraftarları ile paylaştı. Tribünlere çağrılan oyuncular tezahüratlara ortak olup davul çalarak ezeli rakiplerini yenmenin mutluluğunu yaşadı. Daha önce kadın futbolundaen yüksek seyirci sayısı ABD ileÇin arasında Los Angeles Rose BowlStadı'nda 90 bin 195 seyircinin izlediğimücadeleydi.