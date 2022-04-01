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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Dersimiz valerien!

YUNUS EMRE SEL
Dersimiz valerien!

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın yeni teknik adamının taktiğini iyi analiz edebilmek için bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerdeki oyun kurgusunu mercek altına aldı

Trabzonspor'da zorlu Beşiktaş karşılaşması öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, bugüne kadar olduğu gibi rakibini detaylı bir analize aldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimize göre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın, yeni teknik patronu Valerien İsmael ile yapabileceği muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için, Fransız hocanın bugüne kadar çalıştırdığı takımları ekibiyle birlikte mercek altına aldı.

ANALİZLERİ TEK TEK İNCELEDİ
Kurmaylarından, İsmael'in geçmişte çalıştırdığı kulüplerindeki oyun kurgusu ve saha içi hamlelerini detaylı şekilde analiz edip kendisiyle paylaşmasını isteyen Avcı, futbolcularına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Evimizde oynayacağımız maçta taraftarlarımız bizim için bir itici güç olacak. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara ve taktiklere sadık kaldığımız için başarılı olduk. Beşiktaş karşılaşmasında da aynı mantıkla, en iyisi için sahada olacağız."

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Dersimiz valerien!
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