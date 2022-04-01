Dersimiz valerien!

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın yeni teknik adamının taktiğini iyi analiz edebilmek için bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerdeki oyun kurgusunu mercek altına aldı
Trabzonspor'da zorlu Beşiktaş karşılaşması öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, bugüne kadar olduğu gibi rakibini detaylı bir analize aldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz rakibimizegöre bir oyun anlayışı belirliyoruz" diyen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın, yeni teknik patronu Valerien İsmael ile yapabileceği muhtemel saha dizilimi ve oyuncu hamlelerini öngörebilmek için, Fransız hocanın bugüne kadarçalıştırdığı takımları ekibiyle birliktemercek altına aldı.
ANALİZLERİ TEK TEK İNCELEDİ
Kurmaylarından, İsmael'in geçmişte çalıştırdığı kulüplerindeki oyun kurgusu ve saha içi hamlelerini detaylı şekilde analiz edip kendisiyle paylaşmasını isteyen Avcı, futbolcularına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Evimizde oynayacağımızmaçta taraftarlarımız bizim içinbir itici güç olacak. Bugüne kadaryaptığımız çalışmalara vetaktiklere sadık kaldığımıziçin başarılı olduk.Beşiktaş karşılaşmasındada aynı mantıkla, eniyisi için sahada olacağız."