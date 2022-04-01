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Giriş Tarihi: 1.4.2022

‘Kimseyi genel kurul’a davet etmedim’

‘Kimseyi genel kurul’a davet etmedim’
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin almış olduğu kararlara saygı duyduklarını bir kez daha vurgularken, şu açıklamayı yaptı: "Kurumlarla ligili eleştirilerimiz ve farklı fikirlerimiz olabilir ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu genel kurullarda dile getiririz. Bazı yerlerde 'Ahmet Ağaoğlu, TFF'yi genel kurula davet etti' şeklinde bir iki habere tanık oldum. Asla ve asla böyle bir şey yok. Ben kimseyi Genel Kurul'a davet etmedim. Biz 30 yıldır bu terbiye ile büyüdük. Bu sadece mevcut federasyonla sınırlı değil, geçmiş federasyonlar ve gelecekteki federasyonlarda da bu durum aynı şekilde olacaktır."

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‘Kimseyi genel kurul’a davet etmedim’
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