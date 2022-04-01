‘Kimseyi genel kurul’a davet etmedim’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin almış olduğu kararlara saygı duyduklarını bir kez daha vurgularken, şu açıklamayı yaptı: "Kurumlarla ligili eleştirilerimiz ve farklı fikirlerimiz olabilir ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu genel kurullarda dile getiririz. Bazı yerlerde 'Ahmet Ağaoğlu, TFF'yi genel kurula davet etti' şeklinde bir iki habere tanık oldum. Asla ve asla böyle bir şeyyok. Ben kimseyi Genel Kurul'a davetetmedim. Biz 30 yıldır bu terbiye ilebüyüdük. Bu sadece mevcut federasyonla sınırlı değil, geçmiş federasyonlar ve gelecekteki federasyonlarda da bu durum aynı şekilde olacaktır."