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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Rüyada gibiyim

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rüyada gibiyim

Trabzonspor’un şampiyonluğunu izleyebilmek için Fransa’dan çıkış yasağının kaldırılması adına yaptığı başvurusu kabul edilen Mustafa Likos Trabzon’a geldi

Fransa'da yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Likos, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılmak için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru ile gündeme gelmişti. Ve Likos'un hayali gerçek oldu. Fransız yargıç Celine Martini, futbolseverin belirli tarihler arasında ülkesine gitmesine izin verdi.

EŞİ İLE BİRLİKTE ŞEHRE GELDİ
Eşi Aylin ile birlikte memleketi Trabzon'a gelen Mustafa Likos doğruca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkına giderek, buradaki Trabzonspor logosuna sarıldı. Mustafa Likos, SABAH SPOR'a duygularını şöyle açıkladı: "Rüyada gibiyim. Trabzonspor sayesinde memleket hasretini giderip, Trabzonspor'un yıllar sonra şampiyonluğa oynadığı bu sezonda kutlamaları yerinde izleyecek olmamdan dolayı çok mutluyum."

SEVİNÇTEN AĞLADIK
YAŞADIĞI süreci anlatan Likos, "Yargıca son yazdığım mektupta, 'Bizim için Trabzonspor her şeyden üstün. Yaşım itibarıyla da hiç şampiyonluk görmedim. Trabzonspor şampiyonluğa artık çok yakın. Her gün kutlamaları düşünüyor ve orada olamayacağım için üzülüyorum. Bu yazdıklarım size önemsiz gelebilir ama benim için çok önemli. Sizden son bir şans ist-i yorum' diye yazdım. Şimdi eşimle önce Beşiktaş maçını izleyeceğiz ve inşallah şampiyonluk kutlamalarına katılacağız" diye konuştu. AYLIN Likos ise haberi alınca sevinçten ağladıklarını söyleyerek, "En son yazdığı mektuptan yargıç etkilenmiş olacak ki izin verdi. Mustafa'nın, Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremeyeceğini düşünerek çok üzülüyordum. Bu haberi alınca sevinçten ağladık" dedi.

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