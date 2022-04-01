Taraftarın enerjisi İsmael’in sinerjisi!

Pazar günü deplasmanda Trabzon’la karşılaşacak olan Kartal, bu akşam Vodafone Park’ta antrenman yapacak. Tribünlerdeki 10 bini aşkın futbolsever yeni teknik heyet ve takıma moral verecek
Beşiktaş'ta göreve geliş sürecinde Valerien İsmael tercihi çok fazla eleştirilmiş, genel olarak camia tarafından kabul görmemişti. Ancak Fransız teknik adam bu duygularıtersine çevirmekte kararlı… İmza töreninde yaptığı iddialı ve cesur açıklamalarıyla olumlu geri dönüşler alan 46 yaşındaki çalıştırıcı, bugün ilk kez siyah-beyazlı futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla sürdürecek.
1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ
Taraftara açık idman için sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısasürede tüketmesi üzerine kale arkasıtribünleri de açıldı. İdmanı 10 binin üzerinde seyirci izleyecek. Beşiktaş sahada çalışırken taraftarlar, başta Valerien İsmael olmak üzere teknik heyet ve futbolcuları bağrına basacak. Son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen takım, Trabzonspor karşılaşması öncesi moral ve motivasyon kazanacak.
YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ
Tribünlerin enerjisi ve İsmael'in sinerjisinin siyah-beyazlı ekibe olumlu yansıması beklenirken, gözler zorlu Trabzon deplasmanından çıkacak sonuca çevrildi. Beşiktaş dahaönce Vodafone Park'tataraftara açık antrenmanyapmamıştı. Bunakarşılık Sergen Yalçın'ınstatta gerçekleştirilenimza törenine25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.
1 SAATTE TAKIMIN PESTILINI ÇIKARTIYOR
BEŞIKTAŞ'TA Valerien İsmael ile birlikte değişen ilk şeylerden birisi de idman süreleri oldu. Siyahbeyazlıların daha önce 1.5 saat süren idmanları 1 saate indi. Takımın fizik ve kondisyonunun çok düşük olduğunu tespit eden Fransız hoca, antrenmanı zaman olarak azaltsa da çalışmaların çok zorlu geçtiği belirtildi. Sürekli yüksek tempoda idman yapan futbolcuların, eskisine nazaran çok daha fazla yorulduğu ve bunu da dille getirdikleri öğrenildi.
NE DEDİLER?
Trabzonspor-Beşiktaş maçından skor ve futbol olarak beklentiniz nedir
İSKENDER GÜNEN
Alınacak galibiyet şampiyonluk demek Bir takıma yeni hoca geldiğinde oynanan ilk maçta olumlu görüntüler ortaya çıkabililiyor. Ama bir başka gerçek var ki Beşiktaş'ın sergileyeceği oyundan çok Trabzonspor'un ne yapacağı önemli. Bu sezonböylesi büyük maçlarda yenilgisi yok. Birde bu karşılaşma Trabzonspor'un evinde vebüyük bir taraftar kitlesi önünde oynanacak. Özellikle kendi sahalarındaki her maç, kazanma azmi yüksek, takım birlikteliği üst düzeyde, coşkulu geçiyor. Saha içi yardımlaşması istenilen düzeyde ve de her şeyden önemlisi sorumluluk bilinci içindeki oyuncu sayısı fazla. Bu da Trabzonspor'un gösterdiği başarının en önemli faktörü. Alınacak 3 puan Trabzonspor'un bir sonraki hafta şampiyonluğunu ilan etmesine imkân sağlayabilir.
ALİ GÜLTİKEN
Fırsat masanın üzerinde duruyor Trabzonspor açısından, her geçen gün şampiyonluk heyecanı bir nebze daha artıyor. Rakip kim olursa olsun kazanıp bir an önce hedefe ulaşmak istiyorlar. Trabzonspor güçlü ve iyi oyunu olanbir takım. Bu durum Beşiktaş için ciddi bir motivasyon oluşturacaktır. Yeni teknik adamla beraber ortaya çıkacak olan üçlü savunmalı oyun düzeninin Beşiktaş'ta nasıl bir etki oluşturacağını ben de dahil herkes merak ediyor. Kadroyu ve uygulama şeklini görmeden de bir öngörüde bulunmak kolay değil… Ama şunu biliyoruz, büyük takım refleksi bu tür maçlar için her zaman ortaya çıkabilen bir şeydir. Beşiktaş için bu fırsat masanın üzerindeduruyor. Alınacak galibiyet yeni hoca için moralli bir başlangıç anlamı da taşıyor.
ULAŞ ÖZDEMİR
Maçın favorisi Trabzon ama… Beşiktaş'ın yeni hocası, farklı oyun sistemiyle 'şapkadan tavşan çıkartmaya' çalışacak. Trabzonspor'un ise oturmuş ve saha içerisinde farklı formasyonlara anında uyum sağlayacak kadrosu var. Oyuncu kalitesi olarak maçın favorisi Trabzonspor. Ancak Fenerbahçe maçındakizafiyetini göstermemesi gerekiyor. Karşısında Adana Demirspor, Hatay ya da Karagümrük varmış gibi oynamalı, öne geçtiğinde de gol aramayı sürdürmeli. Beşiktaş, Trabzonspor'u orta sahayı kalabalık tutarak ve sertlikle durdurmak isteyecektir. Karşılaşmanın hakemi de (Zorbay Küçük) bu sertliğe göz yumabilir. Ancak kapalı gişe oynanacak maçta en büyük iş de taraftara düşüyor.
FATİH DOĞAN
Beşiktaş tam bir kapalı kutu! Trabzonspor güçlendirilmiş, geniş kadrosuyla şampiyonluğu hak etti. Defansı dışında zafiyeti yok denecek kadar az. Beşiktaş ise bilinmezlerle dolu. Teknik direktör değişikliği her zaman takıma moral-motivasyon anlamında katkı sağlar. Valerien İsmael'in de takımla geçirdiği birhaftayı göz önüne aldığımızda Beşiktaş'ın,Trabzon'da farklı ve güçlü bir oyunla sahayaçıkmaya hazırlandığını söyleyebilirim. Ancak bir taraftan ülke futbolunu, diğer taraftan da rakiplerini tanımaya çalışan Fransız hocanın 3-4-3'e dönerek yaptığı sistem değişikliğinin sahaya nasıl yansıyacağı soru işareti. Beşiktaş'ın kaybetmesi ne kadar olağan gözükse de sürprize imza atarsa da şaşırmam. Beşiktaş kapalı kutu… Kutu sahada açılınca içinden ne çıkacağını göreceğiz.