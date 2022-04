Taraftarın enerjisi İsmael’in sinerjisi!

eşiktaş'ta göreve geliş sürecinde Valerien İsmael tercihi çok fazla eleştirilmiş, genel olarak camia tarafından kabul görmemişti.İmza töreninde yaptığı iddialı ve cesur açıklamalarıyla olumlu geri dönüşler alan 46 yaşındaki çalıştırıcı, bugün ilk kez siyah-beyazlı futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla sürdürecek.Taraftara açık idman için sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi.İdmanı 10 binin üzerinde seyirci izleyecek. Beşiktaş sahada çalışırken taraftarlar, başta Valerien İsmael olmak üzere teknik heyet ve futbolcuları bağrına basacak. Son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen takım, Trabzonspor karşılaşması öncesi moral ve motivasyon kazanacak.Tribünlerin enerjisi ve İsmael'in sinerjisinin siyah-beyazlı ekibe olumlu yansıması beklenirken, gözler zorlu Trabzon deplasmanından çıkacak sonuca çevrildi., deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası 'nı kazandırırken Süper Kupa 'nın da yolunu açmıştı.BEŞIKTAŞ'TA Valerien İsmael ile birlikte değişen ilk şeylerden birisi de idman süreleri oldu. Siyahbeyazlıların daha önce 1.5 saat süren idmanları 1 saate indi. Takımın fizik ve kondisyonunun çok düşük olduğunu tespit eden Fransız hoca, antrenmanı zaman olarak azaltsa da çalışmaların çok zorlu geçtiği belirtildi. Sürekli yüksek tempoda idman yapan futbolcuların, eskisine nazaran çok daha fazla yorulduğu ve bunu da dille getirdikleri öğrenildi.Trabzonspor-Beşiktaş maçından skor ve futbol olarak beklentiniz nedirAlınacak galibiyet şampiyonluk demektakıma yeni hoca geldiğinde oynanan ilk maçta olumlu görüntüler ortaya çıkabililiyor. Ama bir başka gerçek var ki Beşiktaş'ın sergileyeceği oyundan çok Trabzonspor'un ne yapacağı önemli.Özellikle kendi sahalarındaki her maç, kazanma azmi yüksek, takım birlikteliği üst düzeyde, coşkulu geçiyor. Saha içi yardımlaşması istenilen düzeyde ve de her şeyden önemlisi sorumluluk bilinci içindeki oyuncu sayısı fazla. Bu da Trabzonspor'un gösterdiği başarının en önemli faktörü. Alınacak 3 puan Trabzonspor'un bir sonraki hafta şampiyonluğunu ilan etmesine imkân sağlayabilir.Fırsat masanın üzerinde duruyoraçısından, her geçen gün şampiyonluk heyecanı bir nebze daha artıyor. Rakip kim olursa olsun kazanıp bir an önce hedefe ulaşmak istiyorlar.Bu durum Beşiktaş için ciddi bir motivasyon oluşturacaktır. Yeni teknik adamla beraber ortaya çıkacak olan üçlü savunmalı oyun düzeninin Beşiktaş'ta nasıl bir etki oluşturacağını ben de dahil herkes merak ediyor. Kadroyu ve uygulama şeklini görmeden de bir öngörüde bulunmak kolay değil… Ama şunu biliyoruz, büyük takım refleksi bu tür maçlar için her zaman ortaya çıkabilen bir şeydir.Alınacak galibiyet yeni hoca için moralli bir başlangıç anlamı da taşıyor.Maçın favorisi Trabzon ama…yeni hocası, farklı oyun sistemiyleçalışacak. Trabzonspor'un ise oturmuş ve saha içerisinde farklı formasyonlara anında uyum sağlayacak kadrosu var. Oyuncu kalitesi olarak maçın favorisi Trabzonspor.Karşısında Adana Demirspor, Hatay ya da Karagümrük varmış gibi oynamalı, öne geçtiğinde de gol aramayı sürdürmeli. Beşiktaş, Trabzonspor'u orta sahayıvedurdurmak isteyecektir. Karşılaşmanın hakemi de (Zorbay Küçük) bu sertliğe göz yumabilir. Ancak kapalı gişe oynanacak maçta enBeşiktaş tam bir kapalı kutu!güçlendirilmiş, geniş kadrosuyla şampiyonluğu hak etti. Defansı dışında zafiyeti yok denecek kadar az. Beşiktaş ise bilinmezlerle dolu. Teknik direktör değişikliği her zaman takıma moral-motivasyon anlamında katkı sağlar.Ancak bir taraftan ülke futbolunu, diğer taraftan da rakiplerini tanımaya çalışan Fransız hocanın 3-4-3'e dönerek yaptığı sistem değişikliğinin sahaya nasıl yansıyacağı soru işareti. Beşiktaş'ın kaybetmesi ne kadar olağan gözükse de sürprize imza atarsa da şaşırmam.Kutu sahada açılınca içinden ne çıkacağını göreceğiz.