Uğurcan Çakır'ın hayalini menajeri açıkladı! "Önce Trabzonspor, sonra..."

"UĞURCAN İLE ALTAY İKİ İYİ ARKADAŞ"

Milli takımda yaşanan kaleci rekabetini de değerlendiren Necdet Çakır, "Milli takım seviyesine gelmiş iki oyuncunun ay-yıldız özelinde birbiriyle anlaşamaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Uğurcan ve Altay birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Aralarında tatlı bir forma rekabeti var. Önemli olan milli takımın başarısı için ter dökebilmek. Onlar da çok profesyonel ve bunun farkında. İyi iki arkadaşlar, aralarında medyada bahsedilenler gibi bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.