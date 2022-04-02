Küme düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde yer alan sarı-kırmızılı takım, bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Aslantepe'de 20.30'da başlayacak karşılaşmada sakatlıkları bulunan Feghouli, Mohamed ile birlikte Sacha Boey ve Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenec Torrent, oyuncularını Karagümrük maçına motive etmek için yoğun çaba harcadı. Kalan 8 haftaya 20 puan hedefini ortaya koyan Katalan hoca, seçim sürecinden etkilenmeden çalışmalarını sürdürüyor. Torrent, ekibiyle yaptığı konuşmada, "Bizim için değişen bir şey yok. Analizlerimize ve takımı maçlara en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Ligin son 8 haftasında Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan sonuçları almaya çalışacağız" diyerek hedefini ortaya koydu.Galatasaray, Süper Lig'in son iki sezonunda karşı karşıya geldiği takımlar arasında sadece Karagümrük'ü hiç yenemedi. İstanbul'un kırmızı-siyahlı ekibine karşı Aslan, 2 beraberlik- 1 mağlubiyet aldı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de İstanbul takımları ile karşı karşıya geldiği son 7 maçta sadece 1 kez kazanırken 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.