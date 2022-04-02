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Giriş Tarihi: 2.4.2022

‘Bu kez turnayı gözünden vuracağız’

‘Bu kez turnayı gözünden vuracağız’
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta katıldığı bir panelde taraftarlarla bir araya geldi. Yeni teknik direktörle ilgili ipuçları veren Koç, "2-3 aday üzerinde gidiyoruz. Ekonomik gücümüze göre bir nebze ağır olacak ama bunlar dünya çapında isimler. Türkiye'de yabancı hocanın işi zor ancak bu sefer turnayı gözünden vuracağız" dedi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili bir soruyu, "Sebebi, az çok gazetelerde yazıyor. Ben daha konuşmadım ama Mesut'un tweetiyle cevap vereceğim; aslolan Fenerbahçe'dir" şeklinde yorumladı. Liste dışı bırakılan hakemlerle ilgili kararın skandal olduğunu vurgulayan Koç, değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini bildirdi.

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‘Bu kez turnayı gözünden vuracağız’
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