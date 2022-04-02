‘Bu kez turnayı gözünden vuracağız’

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta katıldığı bir panelde taraftarlarla bir araya geldi. Yeni teknik direktörle ilgili ipuçları veren Koç,Türkiye'de yabancı hocanın işi zor ancak bu sefer turnayı gözünden vuracağız" dedi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, kadro dışı kalanile ilgili bir soruyu, "Sebebi, az çok gazetelerde yazıyor. Ben daha konuşmadım ama Mesut'un tweetiyle cevap vereceğim;şeklinde yorumladı. Liste dışı bırakılan hakemlerle ilgili kararın skandal olduğunu vurgulayan Koç, değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini bildirdi.