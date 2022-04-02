‘Bu kez turnayı gözünden vuracağız’

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta katıldığı bir panelde taraftarlarla bir araya geldi. Yeni teknik direktörle ilgili ipuçları veren Koç, "2-3 aday üzerindegidiyoruz. Ekonomik gücümüzegöre bir nebze ağır olacak ama bunlardünya çapında isimler. Türkiye'de yabancı hocanın işi zor ancak bu sefer turnayı gözünden vuracağız" dedi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili bir soruyu, "Sebebi, az çok gazetelerde yazıyor. Ben daha konuşmadım ama Mesut'un tweetiyle cevap vereceğim; aslolan Fenerbahçe'dir" şeklinde yorumladı. Liste dışı bırakılan hakemlerle ilgili kararın skandal olduğunu vurgulayan Koç, değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini bildirdi.