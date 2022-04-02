Domenec Torrent galibiyet sonrası açıkladı! "Mostafa ve Feghouli'nin oynama ihtimali yok"

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada penaltıdan Gomis ve 12'nci dakikada Babel kaydetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, deplasman ekibi ise 43 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinde Mostafa ve Feghouli'nin oynayamayacağını açıkladı.
Domenec Torrent'in maç sonu açıklamaları şöyle:
"Sakatlıklar yarın belli olacak. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mostafa ve Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok."