Dünyanın rotası!

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi. Başkent Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiği törenin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. 32 ülkenin mücadele edeceği şampiyonda şu ana kadarDünya Kupası'na Avrupa'dan bir takım daha gelecek. Bu ülke, İskoçya-Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler ile karşılaşacağı play-off finalinde belli olacak. Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek. Bizim TV başından izleyeceğimiz şölenin perdesi 21 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla açılacak.Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.Katar, Ekvador, Senegal, Hollandaİngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, PolonyaFransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)Belçika, Kanada, Fas, HırvatistanBrezilya, Sırbistan, İsviçre, KamerunPortekiz, Gana, Uruguay, Güney KoreHaziran ayından farklı olarak sezonu açtıktan 3 ay sonra Dünya Kupası oynamak futbolcuların büyük bir çoğunluğu için daha zinde ve daha formda zamanlarında bir takvim sağlayacak. Bizi eleyen Portekiz; Gana, Uruguay ve Güney Koreli sert bir gruba düştü. Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Kamerunlu grup her sonuca açık. İspanyollar dün sabah ikinci torbadandiyordu ama korktukları başına geldi. Son şampiyon Fransa'nın iyi bir gruba düştüğünü, Arjantin ve Belçika'nın da zorlanmadan çıkabileceğini söyleyebilirim. İran'ın olduğu gruba Galler de gelirse ABD ve İngiltere ile birlikte gerçekten ilginç bir ilk tur olacak. Dünya Kupası'nda bırakın finali, yarı finali bile büyük harflerle tahmin edebilmek zor.Unutmayalım 2018'de finali Hırvatistan oynadı. Futbolda 7 ay uzun zaman… Sezon başladıktan sonra kimsenin istemeyeceği sakatlıklar birçok takımın kaderini etkileyebilir. Katar'da stadyumların birbirine çok yakın olması Avrupa ve bizim için uygun saat dilimi ile birlikte güzel bir futbol bayramı olacak… Ah bir de biz olsaydık.