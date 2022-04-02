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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Dursun Özbek’e baskı var

Dursun Özbek’e baskı var

Çatı aday olmak isteyen eski başkan Dursun Özbek, iki adayın çıkması nedeniyle frene basıyor

30 Nisan'daki seçimde yarışacak başkan adayları, listelerini en geç 8 Nisan Cuma gününe kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında henüz üçüncü aday kesinlik kazanmadı. Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal cephesi, Mustafa Cengiz yönetimi döneminde ibra olamamaları nedeniyle Divan Başkanlığı'ndan seçime katılıp katılmayacakları konusunda cevap bekliyor. Ünal Aysal, aday olmayacağını açıkladı ve gözler eski başkanlardan Dursun Özbek'e çevrildi. Çatı adayı formülüne sıcak bakan Özbek, mevcut iki aday olduğu için seçime girme konusunda kararsız bir tavır sergiliyor. Ancak birçok eski yönetici, mali gücü olan Özbek'i başkanlığa ikna etmeye çalışıyor.

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Dursun Özbek’e baskı var
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