Dursun Özbek’e baskı var

30 Nisan'daki seçimde yarışacak başkan adayları, listelerini en geç 8 Nisan Cuma gününe kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.dışında henüz üçüncü aday kesinlik kazanmadı.cephesi, Mustafa Cengiz yönetimi döneminde ibra olamamaları nedeniyle Divan Başkanlığı'ndan seçime katılıp katılmayacakları konusunda cevap bekliyor.Çatı adayı formülüne sıcak bakan Özbek, mevcut iki aday olduğu için seçime girme konusunda kararsız bir tavır sergiliyor.