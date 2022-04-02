Dursun Özbek’e baskı var

Çatı aday olmak isteyen eski başkan Dursun Özbek, iki adayın çıkması nedeniyle frene basıyor
30 Nisan'daki seçimde yarışacak başkan adayları, listelerini en geç 8 Nisan Cuma gününe kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk ve EşrefHamamcıoğlu dışında henüz üçüncü aday kesinlik kazanmadı. AbdurrahimAlbayrak ve Kaan Kançal cephesi, Mustafa Cengiz yönetimi döneminde ibra olamamaları nedeniyle Divan Başkanlığı'ndan seçime katılıp katılmayacakları konusunda cevap bekliyor. Ünal Aysal,aday olmayacağını açıkladıve gözler eski başkanlardanDursun Özbek'e çevrildi. Çatı adayı formülüne sıcak bakan Özbek, mevcut iki aday olduğu için seçime girme konusunda kararsız bir tavır sergiliyor. Ancak birçokeski yönetici, mali gücü olan Özbek'i başkanlığaikna etmeye çalışıyor.