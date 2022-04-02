Galatasaray’da derbi öncesi şok sakatlık! 45 maç sonra Kerem Aktürkoğlu’nun şanssız anı...

Galatasaray'da bu sezon forma giyen oyuncular arasında takımın en iyi isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi talihsiz bir an yaşadı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden sarı-kırmızılılar, maçın başında bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı.
45 MAÇ SONRA İLK KEZ SAKATLANDI
Galatasaray'da bu sezon takımın en çok forma giyen ismi olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 45. resmi maçında ilk kez sakatlık yaşadı.
Karagümrük maçının ilk yarısında 33. dakikada kendini yere bırakan Kerem, kendini denedi ancak oyuna devam edemedi.
Genç futbolcu, yerini Emre Kılınç'a bıraktı ve büyük üzüntüyle oyundan çıktı.