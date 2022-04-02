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Giriş Tarihi: 2.4.2022 21:15 Son Güncelleme: 2.4.2022 21:25

Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık! 45 maç sonra Kerem Aktürkoğlu'nun şanssız anı...

Galatasaray’da derbi öncesi şok sakatlık! 45 maç sonra Kerem Aktürkoğlu’nun şanssız anı...

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım için maçın şanssız anı ise Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlık geçirmesi oldu. 32. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi takımın yıldız isminin sakatlanması, Galatasaray'da moralleri bozdu.

Galatasaray'da bu sezon forma giyen oyuncular arasında takımın en iyi isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi talihsiz bir an yaşadı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden sarı-kırmızılılar, maçın başında bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı.

Ancak ilk yarıda oynanan iyi futbolun coşkusu, Kerem Aktürkoğlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle yerini üzüntüye bıraktı.

45 MAÇ SONRA İLK KEZ SAKATLANDI

Galatasaray'da bu sezon takımın en çok forma giyen ismi olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 45. resmi maçında ilk kez sakatlık yaşadı.

Karagümrük maçının ilk yarısında 33. dakikada kendini yere bırakan Kerem, kendini denedi ancak oyuna devam edemedi.

Genç futbolcu, yerini Emre Kılınç'a bıraktı ve büyük üzüntüyle oyundan çıktı.

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Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık! 45 maç sonra Kerem Aktürkoğlu'nun şanssız anı...
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