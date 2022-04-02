Kendi kazdığı çukura düştü

Sakatlığına rağmen milli forma ile sahaya çıkan Feghouli, daha da ağır sakatlandı! Cezayirli oyuncu, uyarılmasına rağmen milli takımla sahaya çıktı. Sol arka adalesinde yırtık oluşan Feghouli kritik dönemde forma giyemeyecek, sezon sonu sözleşmesi de uzatılmayacak
Barcelona ile deplasmanda oynanan maçtaki performansı ile alkış alan, hemen ertesinde Beşiktaş'a karşı forma giyip eskigünlerinin sinyalini veren Feghouli, Katalan ekibine karşı rövanş öncesinde son anda kadrodan çıkarılmıştı. Sakatlığı nedeniyleGaziantep maçında daforma giyemeyen oyuncu,sol arka adalesindeki ağrılararağmen, Cezayir Milli Takımı'nınyolunu tuttu.
RAPORA RAĞMEN CEZAYİR RİSK ALDI
Tehlikeyi gören Galatasaray Sağlık Heyeti, futbolcunun raporlarını Cezayir Federasyonu'na gönderdi. Ancak hem Cezayir hemde Feghouli risk aldı. Sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtıkla Florya'ya dönen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yetkilileri kızdırdı. En az bir ay sahalardan uzakkalacak Feghouli, haftaya F.Bahçe derbisindetakımını yalnız bırakacak. Sezonun kalan bölümünde en kritik dönemde forma giyemeyecek 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldıza veda edilecek.
MALİYETİ 23.5 MİLYON EURO
2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 850bin Euro alıyor. Oyuncunun bonusları hariç G.Saray'a 5 yıllık maliyeti 23 milyon 500 bin Euro oldu.
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Cezayirli oyuncu Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanıp toplam 4 kupa kaldırdı.