Kendi kazdığı çukura düştü

Barcelona ile deplasmanda oynanan maçtaki performansı ile alkış alan, hemen ertesinde, Katalan ekibine karşı rövanş öncesinde son anda kadrodan çıkarılmıştı.Tehlikeyi gören Galatasaray Sağlık Heyeti, futbolcunun raporlarını Cezayir Federasyonu'na gönderdi.Sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtıkla Florya'ya dönen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yetkilileri kızdırdı.Sezonun kalan bölümünde en kritik dönemde forma giyemeyecek 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldıza veda edilecek.2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüptenalıyor. Oyuncunun bonusları hariç G.Saray'a 5 yıllık maliyeti 23 milyon 500 bin Euro oldu.Cezayirli oyuncu Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanıp toplam 4 kupa kaldırdı.