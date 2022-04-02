Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Avrupa ikincisi oldu!

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Yunus Emre, finalde Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaştı. İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan Yunus Emre, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 4-3 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Milli güreşçi Yunus Emre Başar, elemelerde Fransız Ibrahim Ghanem, çeyrek finalde Hırvat Antonio Kamenjasevic'i 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 7-3 yenerek finale yükselmişti. Yunus Emre, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da gümüş madalyanın sahibi olmuştu.