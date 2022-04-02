İsmail Kartal: "Son haftalarda iyi mücadele eden, iyi oynayan ve bunu rakiplerine kabul ettiren bir Fenerbahçe var. Oyuncularıma güveniyorum. Gönül ister ki milli aralarda daha kalabalık çalışalım ancak oyuncuların ülkelerine olan sorumlulukları var. Elimizde kalan oyunculara oyun felsefemizi işlemeye çalıştık. Oyuncularımız mutlu, 'Zorlanıyoruz ama karşılığını alıyoruz' diyorlar."

Hikmet Karaman: "Futbol, hata oyunu. Oynadığımız oyun ve kaybettiğimiz maçlar... Formda bir ekip, Fenerbahçe'yle oynayacağız. Bu arayı iyi değerlendirdik. Aynı hatalara düşmeyi istemiyoruz."