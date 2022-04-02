Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor | CANLI
Giriş Tarihi: 2.4.2022 14:57 Son Güncelleme: 2.4.2022 16:22

Son dakika: Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor | CANLI

Son dakika: Fenerbahçe Kayserispor’a konuk oluyor | CANLI

Süper Lig'de 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp ikincilik için avantaj elde etmek istiyor. Kayserispor ise sahasında kazanma peşinde. Kayserispor - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig'de 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp ikincilik için avantaj elde etmek istiyor.

CANLI SKOR

Fenerbahçe 0-0 Kayserispor | İlk yarı oynanıyor

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Pelkas, Szalai, Ferdi, Gustavo, Arda Güler, Nazım

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı kart sınırında olan isimler: İrfan Can Kahveci, Kim Min-Jae, Filip Novak

İsmail Kartal: "Son haftalarda iyi mücadele eden, iyi oynayan ve bunu rakiplerine kabul ettiren bir Fenerbahçe var. Oyuncularıma güveniyorum. Gönül ister ki milli aralarda daha kalabalık çalışalım ancak oyuncuların ülkelerine olan sorumlulukları var. Elimizde kalan oyunculara oyun felsefemizi işlemeye çalıştık. Oyuncularımız mutlu, 'Zorlanıyoruz ama karşılığını alıyoruz' diyorlar."

Hikmet Karaman: "Futbol, hata oyunu. Oynadığımız oyun ve kaybettiğimiz maçlar... Formda bir ekip, Fenerbahçe'yle oynayacağız. Bu arayı iyi değerlendirdik. Aynı hatalara düşmeyi istemiyoruz."

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkaran Kayserispor (1B 3M), daha önceki yedi karşılaşmalık süreci tek yenilgiyle geçmişti (4G 2B).

Kayserispor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini gol atamadan kaybeden Fenerbahçe (1G), aynı sayıda yenilgiyi 2008-2018 yılları arasındaki süreçte almıştı (5G 2B 2M). Rakibini ziyaret ettiği son üç karşılaşmada da gol yiyen sarı-lacivertli ekip, bu rekabette üst üste dört deplasman maçını gole kapama yapmadan geçmedi.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu şekilde daha uzun bir yenilgi serisini en son Nisan-Mayıs 2018 arasında yaşadı (5M). Son iki iç saha maçını puansız geçen Kayseri ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste üç yenilgi almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Edirne'deki korkunç cinayette son dakika! Katil zanlısının babası SABAH'a konuştu: Ellerimle karakola ben götürdüm
Bakan Soylu'dan atama yönetmeliği değişimi sinyali! Karara vardık diyerek açıkladı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Uzman isimden dikkat çeken uyarı! İklim değişikliğiyle "felaketler şiddetlenecek, sıklaşacak ve yaygınlaşacak"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA