Son dakika: Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa Şampiyonu!

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.