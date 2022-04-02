Son dakika: Süper Lig’de Fenerbahçe Kayserispor’a konuk oluyor! 11’ler belli oldu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkaran Kayserispor (1B 3M), daha önceki yedi karşılaşmalık süreci tek yenilgiyle geçmişti (4G 2B).

Kayserispor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini gol atamadan kaybeden Fenerbahçe (1G), aynı sayıda yenilgiyi 2008-2018 yılları arasındaki süreçte almıştı (5G 2B 2M). Rakibini ziyaret ettiği son üç karşılaşmada da gol yiyen sarı-lacivertli ekip, bu rekabette üst üste dört deplasman maçını gole kapama yapmadan geçmedi.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu şekilde daha uzun bir yenilgi serisini en son Nisan-Mayıs 2018 arasında yaşadı (5M). Son iki iç saha maçını puansız geçen Kayseri ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste üç yenilgi almadı.