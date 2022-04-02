Temiz kağıdı operasyonu!

Genel Kurul'da bütçenin onaylanmaması sonrasında Burak Elmas ve yönetiminin eli kolu bağlanmıştı. Oyunculara yapılmasıgereken ödemeler için kulüp kasasınıkullanma imkânı kalmayan Elmas ve kurmayları,sponsorların desteği ile futbolcularave amatör branşlara olan borçlarıkapattı. Gecikmiş 95 milyon TL'lik borcu kapatan ve futbolculardan da temiz kağıdı alan yönetim, UEFA ve diğer kurumlara yapılan anlaşmalar gereği bu belgeyi gönderdi. Sponsorların da bu kritik süreçte katkıda bulunduğu ve yönetime yardımcı olduğu öğrenildi.