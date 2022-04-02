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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Temiz kağıdı operasyonu!

Temiz kağıdı operasyonu!
Genel Kurul'da bütçenin onaylanmaması sonrasında Burak Elmas ve yönetiminin eli kolu bağlanmıştı. Oyunculara yapılması gereken ödemeler için kulüp kasasını kullanma imkânı kalmayan Elmas ve kurmayları, sponsorların desteği ile futbolculara ve amatör branşlara olan borçları kapattı. Gecikmiş 95 milyon TL'lik borcu kapatan ve futbolculardan da temiz kağıdı alan yönetim, UEFA ve diğer kurumlara yapılan anlaşmalar gereği bu belgeyi gönderdi. Sponsorların da bu kritik süreçte katkıda bulunduğu ve yönetime yardımcı olduğu öğrenildi.

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Temiz kağıdı operasyonu!
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