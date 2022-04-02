Temiz kağıdı operasyonu!

Genel Kurul'da bütçenin onaylanmaması sonrasında Burak Elmas ve yönetiminin eli kolu bağlanmıştı.Gecikmiş 95 milyon TL'lik borcu kapatan ve futbolculardan da temiz kağıdı alan yönetim, UEFA ve diğer kurumlara yapılan anlaşmalar gereği bu belgeyi gönderdi. Sponsorların da bu kritik süreçte katkıda bulunduğu ve yönetime yardımcı olduğu öğrenildi.