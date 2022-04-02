Yükselen değer Arda Güler

Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını alan 17 yaşındaki Arda Güler, U17 Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederek başarılı performansını sürdürdü. Arda, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken,genç yıldıza talip oldu. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre;Arda 2.2 milyon Euro piyasa değeriyle U-17 kategorisinde en değerli ilk 10 futbolcu arasında yer aldı. Birinci sırada 60 milyon Euro değeriyleFenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Ada basınından önemli bir iddia geldi. Teamtalk'ın haberine göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i İngiltere'ye döndürebilir. Özel olarak verilen haberde son olaylardan sonra devreye giren Ilıcalı, Özil'in, Hull City'ye gelmesini istedi.