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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Yükselen değer Arda Güler

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yükselen değer Arda Güler

Şimdiden Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea gibi kulüplerin radarında yer alan Fenerbahçe’nin göz bebeği Arda, U17 kategorisinde en değerli 9. futbolcu oldu

Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını alan 17 yaşındaki Arda Güler, U17 Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederek başarılı performansını sürdürdü. Arda, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea genç yıldıza talip oldu. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre; Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı. Arda 2.2 milyon Euro piyasa değeriyle U-17 kategorisinde en değerli ilk 10 futbolcu arasında yer aldı. Birinci sırada 60 milyon Euro değeriyle Barcelona'dan Gavi bulunuyor.

MESUT'A ÇAĞRI: HULL CİTY'YE GEL!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Ada basınından önemli bir iddia geldi. Teamtalk'ın haberine göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i İngiltere'ye döndürebilir. Özel olarak verilen haberde son olaylardan sonra devreye giren Ilıcalı, Özil'in, Hull City'ye gelmesini istedi.

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Yükselen değer Arda Güler
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