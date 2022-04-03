Barcelona, Pedri’nin golüyle 3 puanı kaptı!

Ligdeki çıkışını sürdüren ve art arda 6. galibiyeti alan Barcelona, bir maçı eksik olmasına rağmen, Sevilla ve Atletico Madrid ile puanını eşitleyip (57), averajla 2. sırada yükseldi. La Liga'da 69 puanla lider durumda olan Real Madrid, en yakın rakiplerinin 12 puan önünde yer alıyor.